بريطانيا حزينة على البطلة صاحبة الابتسامة الرائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صاحبة الابتسامة الرائعة، ممرضة الجميع، هكذا ودع الإعلام البريطاني الممرضة أريما نسرين التي توفيت بعد إصابتها بالفيروس، الذي قاربت أعداد ضحاياه في بريطانيا ال 5000 وفاة من بين 48 ألف إصابة، ولكن الإعلام البريطاني احتفى خصوصا بوفاة نسرين، منذ أن فارقت الحياة الجمعة وحتى الآن؟

نسرين أم لثلاثة أطفال مسلمة من أصول باكستانية، وهي تعمل ممرضة في مستشفى والسال مانور وسط البلاد منذ 16 عاماً، عانت خلال أسبوعين درجات حرارة مرتفعة وسعالاً جافاً وآلاماً سببها إضعاف المرض لجسمها، حيث انتهى بها الحال لتوضع في قسم العناية الحثيثة وعلى جهاز الإنعاش، وما لبثت أن فارقت الحياة بعد ذلك.

وقالت شقيقتها: إن أريما رائعة وهي دائماً كانت تضع نفسها في المرتبة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بمساعدة الآخرين.

ويذكرها العاملون في المستشفى بأنها كانت تمنح الحب والطمأنينة للمرضى والمساعدة لأي شخص، حيث كانت تعرف بابتسامتها التي لم تفارق محيّاها أبداً،.