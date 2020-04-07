لجنة التعليم بـ «الوطني» تناقش «نظام التعليم عن بُعد»

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مع المسؤولين عن «نظام التعليم عن بُعد» في وزارة التربية والتعليم، موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وتتكون لجنة شؤون التعليم من الأعضاء كل من: شذى سعيد علاي النقبي «مقرر اللجنة»، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، ناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

وأوضحت فلكناز عضو اللجنة أن اللجنة واصلت خلال الاجتماع مناقشة موضوع «سياسة الوزارة في شأن الإشراف على المدارس» بحضور المسؤولين عن «نظام التعليم عن بُعد» في الوزارة وعلى رأسهم فوزية غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية. وتابعت أن اللجنة اتخذت خطوة غير مسبوقة في مناقشة هذا الموضوع، من خلال إعداد تقريرين لمناقشة الموضوع، الأول هو التقرير الرئيسي العام بمناقشة الموضوع ككل، والثاني هو تقرير استثنائي خاص ب«التعليم عن بُعد» لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وأثره على قطاع التعليم في الدولة، والجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مواجهة تلك الأزمة من خلال «التعليم عن بُعد».

وقالت «ناقشنا مع مسؤولي الوزارة ثلاثة محاور متعلقة بنظام التعليم عن بُعد، بحيث ارتبط المحور الأول بضمان وصول التعليم عن بُعد لجميع الحلقات الدراسية دون تكاليف على الطالب وولي الأمر، وقد رد مسؤولو الوزارة مؤكدين أن الوزارة انتهت من إجراءات تخصيص باقات إنترنت لجميع الطلبة بالتعاون مع شركتي الاتصالات في الدولة (اتصالات، دو) بقيمة رمزية.

وذكرت الدكتورة شيخة الطنيجي، أن اللجنة ناقشت المحور الثاني المتعلق بنظام التعليم عن بُعد مع مسؤولي الوزارة، والذي تطرق إلى مدى مواءمة متطلبات المنهج التعليمي للمراحل التعليمية المختلفة الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بُعد.