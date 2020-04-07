جاكوب أندرسون رئيساً للمحتوى في «شاهد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مجموعة MBC» عن تعيين جاكوب ميجلهد أندرسون في منصب رئيس المحتوى في «شاهد»؛ منصّة الفيديو حسب الطلب المنضوية تحت مظلة المجموعة.

وعبر مهامه الجديدة، سيكون أندرسون مسؤولاً عن رسم الاستراتيجية الشاملة لمحتوى: «شاهد»، و«شاهد VIP»، بموازاة سعيه إلى تعزيز ريادة المجموعة في مجال بث المحتوى عبر الإنترنت OTT على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يضطلع أندرسون بشؤون العمل مع المجموعة؛ لضمان توفير أكثر العروض تميّزاً وتنوّعاً على «شاهد» و«شاهد VIP» من أعمالٍ أصلية وعروض أولى حصرية، إضافةً إلى الصِيَغ المتنوعة لأشهر البرامج العالمية باللغة العربية واللغات الأخرى.

قال مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «MBC»: يُسعدنا انضمام جاكوب إلينا، ونحن على ثقةٍ من امتلاكه الرؤية والخبرة اللازمتَيْن؛ لتوجيه محتوى شاهد في الاتجاه الصحيح الذي نَستشرفه معاً. في جعبتنا الكثير مستقبلاً، ما يضمن لجمهورنا حصوله دائماً على أفضل العروض من المحتوى النوعي، وأكثرها تنوعاً في المنطقة.

أشاد يوهانس لارتشر، مدير عام «شاهِد» والقطاع الرقمي في «MBC»، بالقيمة المضافة التي يوفّرها انضمام أندرسون للفريق، وقال: «سيكون أندرسون حجر أساس وداعماً للفريق».