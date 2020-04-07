محمد بن راشد يشكل مجلس «الخدمات الصحية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويضم مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب.

وسيركز المجلس خلال المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية في مختلف إمارات الدولة.

وكان قد تم إنشاء «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، إضافة إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، بعد اعتماد مجلس الوزراء قرار تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسته، على الدور الحيوي للمؤسسة في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالدولة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة لأفراد المجتمع، وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر فعالية وكفاءة، وتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، بما يواكب التحديات الصحية الراهنة التي يعيشها العالم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). (وام)