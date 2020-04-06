شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تقويم التعليم يوضح آلية أداء امتحانات التحصيل الدراسي بعد تأجيلها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبارات المجدولة سابقا كلها سيتم تأجيلها، وجميع الاختبارات إن شاء الله لو ما سمحت الظروف بعقدها بالطريقة التقليدية ستكون الاختبارات عبر منصات التعليم عن بعد.

وأضاف “زمان”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا”، أن الاختبارات عن بعد لن تكون قاصرة على اختبارت التحصيلي بل ستشمل جميع الاختبارات التي يحتاجها المستفيدون من خدمات الهيئة سواء الاختبارات التعليمية أو غيرها.

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وتابع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن أهم الدروس التي تعلمناها اليوم أن استخدام التقنية في التعليم والتقويم يجب أن يكون جزء أساسي في المنظومة التعليمية.