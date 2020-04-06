وزير إعلام مصري سابق: "الخليج 365" صوت محايد للعالم الإسلامي

إسطنبول/ الخليج 365

وصف وزير الإعلام المصري الأسبق صلاح عبد المقصود، وكالة "الخليج 365" التركية بأنها "صوت محايد للتعبير عن قضايا العالمين العربي والإسلامي".

جاء ذلك في رسالة وجهها عبد المقصود لـ"الخليج 365"، بمناسبة احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها والذي يصادف الاثنين.

وقال: "بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس وكالة الخليج 365، يسعدني أن أتقدم بأطيب التهاني وأصدق الأمنيات، والدعاء إلى الله أن تواصل الخليج 365 رسالتها في خدمة الحقيقة، وحق الإنسان في الإخبار والمعرفة، وتلقي الأنباء بحيادية ومهنية".

وتابع: "لقد كانت الخليج 365 صوتاً للتعبير عن قضايا تركيا والعالمين العربي والإسلامي، ومنحازة للحقيقة تنقلها بحيادية، وتعرض الرأي والرأي الآخر، ونجحت في كسر إحتكار وكالات الأنباء الغربية في تقديم الخدمات الإخبارية".

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ولفت إلى أن الخليج 365 "أصبحت في العقد الأخير الوكالة الأولى في العالم الإسلامي التي تنقل أخباره إلى بقاع الأرض المختلفة، بفضل التطوير الذي شهدته الوكالة خلال العقد الأخير، وامتدادها لتغطية عشرات الدول عبر شبكة من المكاتب والمراسلين حول العالم".

ولفت إلى أنّ "الذكرى المائة لتأسيس وكالة الخليج 365 تحل اليوم والوكالة شابة فتية قوية ومنتشرة، يستفيد من خدماتها الآلاف من وسائل الإعلام حول العالم، وستبقى الخليج 365 قوية وقريبة من المتابعين لاهتمامها بقضاياهم، ولتغطيتها المهنية والمحايدة".

وختم بالقول إن "الخليج 365 تخوض اليوم، وهي تختتم مئويتها الأولى من عمرها المديد، غمار البحث عن الحقيقة، والانحياز لقضايا الشعوب واهتماماتها، وحق تلك الشعوب في الحرية والحياة الكريمة".

وتحل الإثنين الذكرى المئوية الأولى لتأسيس "وكالة الخليج 365"، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.