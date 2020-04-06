كورونا يصيب 128 جنديا إسرائيليا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين ، إرتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته الى 128 إصابة، فيما يتواجد عدة آلاف في الحجر الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم الكشف عن إصابة 128 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا.

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وأضاف إن 26 من الجنود، إما استقالوا أو تم تسريحهم، وبقي في الخدمة 102.

وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش الإسرائيلي، يتواجدون قيد الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 8611 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.