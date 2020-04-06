كورونا.."أوقاف" غزة تُمدد إغلاق المساجد لأسبوعيْن إضافيَين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الاثنين، تمديد وقف صلاة الجماعة والجمعة، في المساجد، لمدة أسبوعين إضافيَين، ضمن إجراءات منع تفشّي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه "استمرار مخاطر الوباء، يتطلب مواصلة إجراءات الوقاية والسلامة، وعليه تقرر تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد لمدة أسبوعين، بدءا من الاثنين، ورفع الأذان في أوقاته المعلومة، مع المناداة عقب الانتهاء من كامل ألفاظ الأذان، بالصلاة في البيوت".

وأوضحت الوزارة، أنها سمحت بشكل استثنائي، لكل من الإمام والمؤذن بالصلاة جماعة داخل المسجد وذلك لـ"إبقاء الشعيرة قائمة بأقل عدد مقبول شرعا؛ مع ضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها مسبقا".

وعدّت الوزارة عدم الالتزام بـ"التوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، مخالفة شرعية، وتفريط يستوجب العقوبة؛ بينما يُعد التزام المواطنين بتلك الإجراءات الوقائية من الواجبات الشرعية".

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ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عددا من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن تلك الإجراءات لم تصل إلى إعلان حالة الطوارئ بالقطاع، أو فرض حظر التجول، فيما تم إغلاق المؤسسات التعليمية، والمرافق الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة والفنادق والمطاعم، إلى جانب وقف الصلاة بالمساجد.

والاثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، 252 مصابا، بينهم 12 من قطاع غزة، و240 في الضفة الغربية.

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