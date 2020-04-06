المغرب.. إحباط محاولة اقتحام 200 مهاجر لـ"مليلية"

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أحبطت السلطات المغربية، الاثنين، محاولة اقتحام جماعي نفذها نحو 200 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة مليلية شمال شرقي المملكة، الخاضعة للإدارة الإسبانية، بحسب أكبر جمعية حقوقية في المغرب.

جاء ذلك في بيان نشره فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (غير حكومية) بمدينة الناظور شمالي المغرب، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان إن "50 من المهاجرين تمكنوا من المرور إلى الجهة الأخرى (مليلية)، في حين حال تدخل السلطات المغربية دون مرور الآخرين اليوم الاثنين".وبحسب الجمعية، فإن تدخل السلطات حال دون اقتحام باقي المهاجرين للحواجز التي تفصل مدينة مليلة".

وحتى الساعة (11.48 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب من السلطات المغربية حول الموضوع.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، وتقول الرباط إن المدينتين محتلتين من إسبانيا، التي شيدت جدارًا بارتفاع 6 أمتار لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إليهما.

وفي 2019، أوقف الأمن المغربي 27 ألف و317 مهاجر غير نظامي، بينهم 20 ألف و141 من جنسيات أجنبية.

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