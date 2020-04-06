"الصليب الأحمر" يأسف لاستهداف سجينات في تعز اليمنية

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، عن أسفها لهجوم استهدف السجن المركزي في محافظة تعز (جنوبي اليمن)، أدى إلى مقتل وإصابة سجينات.



جاء ذلك في تغريدة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر حسابها بموقع تويتر، غداة قصف استهدف قسم النساء في السجن المركزي بمحافظة تعز، أودى بحياة 5 سجينات، وإصابة 28 أخريات، وفق حصيلة أولية.



وقالت اللجنة الدولية: "نأسف لهجوم أمس (الأحد) على سجن تعز المركزي الذي خلف قتلى وجرحى من النساء والأطفال".



وأضافت أن: "السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم (..) نتواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني".



كما قدمت التعازي لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.



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وعقب ساعات من استهداف السجن المركزي في محافظة تعز، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بالقصف الذي أدى إلى مقتل وإصابة السجينات، وطالبت بضرورة اتخاذ موقف أممي حيال تلك الجرائم.



وفي وقت سابق الإثنين، نقت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن قصف السجن المركزي في تعز، رافضة إلصاق هذه الجريمة بالجيش واللجان (مسلحون حوثيون).



وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة تعز، أكبر محافظة يمنية من حيث عدد السكان.

ويشهد اليمن منذ ستة أعوام نزاعا مستمرا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل آلاف المدنيين، فيما بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.



ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي (تقوده السعودية) القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.