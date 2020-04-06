كورونا.. وفاة جديدة بلبنان ترفع الإجمالي إلى 19

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد، إثر تسجيل وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 19، إضافة إلى 14 إصابة جديدة رفعت المجموع إلى 541.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالة".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 19 وفاة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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