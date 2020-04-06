أكثر من 4الاف بلاغ تلقتها #أمانة_عسير في اقل من #شهر

استقبلت أمانة منطقة عسير في اقل من شهر أكثر من 4 الاف بلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940، وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها وبشكل فوري .

مشيرا الى ان الأمانة تعمل جاهدة بهدف معرفة كافة احتياجات المواطنين من خلال الدراسات والأرقام، والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها ، ويتطلعون إليها.

وبين أن عدد البلاغات التي وردت منذ 15 فبراير وحتى نهاية يوم 1 ابريل من العام الجاري, بلغت 4.279 بلاغاً, مؤكداً أن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات حققت 100%, وذلك في سبع تصنيفات هي النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي والأسواق والمحلات التجارية والطرق، وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، والتعديات ، وتمت إحالة البقية لجهات الاختصاص لكونها خارج نطاق خدمات الأمانة .