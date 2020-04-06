أمير_عسير يزور غرفة عمليات #أمانة_عسير ويستقبل بلاغات المواطنين

استقبل سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، بلاغا من مواطن اتصل على مركز طوارئ الأمانة 940 ، و استمع سموه الى مطالب المواطن و وجه المختصين في الأمانة بمتابعتها .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لغرفة عمليات أمانة منطقة عسير بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع سموه الى الدور الذي تقوم به إدارة الطوارئ من خلال استقبالها لكافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وكيفية وصولها الى الإدارات المختصة والتنفيذية من خلال نظام آلي سريع يربط جميع الإدارات وذلك بهدف سرعة تقديم الخدمة من قبل الأمانة للمستفيدين.

عقب ذلك عقد سموه اجتماعا نوقش فيه اهم الخطط البلدية في الوقت الراهن لمواجهة فايروس كورونا ، حيث استعرضت الأمانة كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تم تطبيقها على المنشآت التجارية ، و جهودها من خلال تكثيف اعمال التطهير و التعقيم لمرافق مدينة أبها العامة و الطرقات.