أمانة عسير تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة وغرف للتعقيم

وضعت أمانة منطقة عسير إجراءات وتدابير وقائية جديدة على كافة شركات المقاولات في منطقة عسير .

و جاء التعميم الذي وجهته الأمانة إلى جميع شركات المقاولات في منطقة عسير ، بضرورة الالتزام بعدة متطلبات واشتراطات جديدة، و التي تمثلت في ضرورة انشاء غرف للتعقيم و التطهير للعمالة قبل و بعد دخولهم للمواقع ، إضافة زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق في كافة مواقع المشاريع .

بجانب التركيز على دورات المياه، و أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وكافة المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة .

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وتابعت الأمانة الى ان التوجيه يشمل اجراءات تعقيم سكن العمالة، وأماكن التخزين، والتأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات من قبل العاملين، بشكل مستمر.

و شددت الأمانة على ضرورة توفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة في موقع المشروع ، إضافة إلى تنظيف وتطهير حافلات ومركبات نقل العمال بعد كل عملية صعود أو نزول للركاب.

الجدير بالذكر فإن هذا الاجراء الوقائي جاء حرصا من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي من بين حزمة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا ضمن تدابيرها للوقاية من تفشي فايروس كورونا بمتابعة من قبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .