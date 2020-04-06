أوروبا تسجل 50 ألف وفاة بـ #فيروس_كورونا

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا، بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الإثنين عند الساعة 09,45 بتوقيت غرينتش. وبتسجيلها وفاة 50209 أشخاص (من أصل 675580 إصابة)، أوروبا هي القارة الأكثر تأثراً بوباء كورونا. وتُعدّ إيطاليا (15877) وإسبانيا (13055) الدولتين الأكثر تضرراً جراء المرض في العالم. وتسجّل فرنسا 8078 وفاة فيما أبلغت المملكة المتحدة عن 4934 وفاة.

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