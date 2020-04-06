بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بـ #كورونا

قالت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إنه تم تسجيل 185 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء إلى 1632 حالة وفاة.

وقالت الوزارة – خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمركز الطبي للأزمات – إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم إدخال 420 شخصا إلى المستشفى ، مما رفع إجمالي عدد المرضى في المستشفيات البلجيكية إلى 5،840.