التاثير السلبي للوحدة مثل تدخين 15 سيجارة

أكدت دراسة برايطانية أجرتها مجلة “بلوس ميديسن” أن الوحدة لا تؤثر على المشاعر فقط بل أن لها تأثير على الصحة العامة يعادل تدخين 15 سيجارة، وأن نسبة الوفاة المبكرة أعلى بـ 50 بالمائة لدى من يعيشون في وحدة وعزلة مقارنة بغيرهم ممن يتمتعون بصلات اجتماعية متينة.

وبينت الدراسةأن تزايد الإحساس بالوحدة إلى تغير في دورة النوم الاعتيادية، فيصبح الاستغراق في النوم لساعات ممتدة صعباً، ويميل الإنسان للاستيقاظ في منتصف الليل، وتصعب المحافظة على مواعيد ثابتة للنوم واليقظة.

وتتضمن علامات الوحدة مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة، والتخلّص من العبء النفسي للوحدة فقط أثناء الاستحمام بماء ساخن.