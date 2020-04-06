الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية «VAR» في مباريات خروج الخاسر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اعتماد تقنية الفيديو ” VAR ” في مباريات الخاسر ابتداءً من النسخة الحالية بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد خاطب الاتحادات الوطنية التي تشارك أندية منها في دوري أبطال آسيا، لاستشارتهم بشأن إقامة بقية مباريات دور المجموعات، عبر نظام التجمع في أغسطس القادم.