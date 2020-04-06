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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اعتماد تقنية الفيديو ” VAR ” في مباريات الخاسر ابتداءً من النسخة الحالية بشكل رسمي.
وكان الاتحاد الآسيوي، قد خاطب الاتحادات الوطنية التي تشارك أندية منها في دوري أبطال آسيا، لاستشارتهم بشأن إقامة بقية مباريات دور المجموعات، عبر نظام التجمع في أغسطس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية «VAR» في مباريات خروج الخاسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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