شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار اليوم على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار اليوم على أجزاء من مناطق بالمملكة. وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في” تويتر” أن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض. Advertisements

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