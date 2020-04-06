مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية ترتفع على الرغم من تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت في كوريا الجنوبية خلال مارس/آذار على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وطبقاً للبيانات الصادرة عن رابطة كوريا الجنوبية لمستوردي السيارات وموزعيها، زاد عدد السيارات المستوردة المسجلة في مارس/آذار الماضي بنسبة 12.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 18,078 وحدة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبلغت مبيعات سيارات "مرسيدس بنز" 5,093 وحدة في مارس/آذار الماضي، بزيادة قدرها 14.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتتصدر "مرسيدس بنز" قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً في كوريا الجنوبية للسيارات المستوردة.

وارتفعت مبيعات "بي إم دبليو" بنسبة 60.4% إلى 4,811 وحدة لتحتل المرتبة الثانية.

وتلتها شيفروليه بـ(1,363 وحدة) وفولفو (1,162 وحدة) وأودي (1,151 وحدة) وفولكسفاجن (1,072 وحدة) وميني (972 وحدة).

وأدرجت بورشة (831 وحدة) وجيب (561 وحدة) وفورد (534 وحدة) ضمن المراتب العشر الأولى.

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ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات السيارات اليابانية في سوق كوريا الجنوبية بنسبة 67.8% على أساس سنوي إلى 1,406 وحدات.

وانخفضت مبيعات تويوتا ولكزس بنسبتي 54.8% و70% إلى 413 وحدة و411 وحدة على التوالي.

كما انخفضت مبيعات نيسان وهوندا بنسبتي 25.4% و84.1% إلى 285 وحدة و232 وحدة على التوالي.

وتراجعت مبيعات انفينيتي بنسبة 72.6% إلى 65 وحدة.

ومقارنة مع شهر فبراير/شباط الماضي، تراجعت مبيعات تويوتا ولكزس وهوندا بنسب 19.3% و13.5% و35.6% على التوالي.

في حين ارتفعت مبيعات نيسان وانفينيتي بنسبتي 6.7% و75.7% على التوالي.

وأصبحت سيارة "تيجوان 2.0TDI" لـ"فولكسفاجن" أكثر الموديلات مبيعاً في كوريا الجنوبية، مسجلة مبيعاتها 1,022 وحدة.

وتليها "بي إم دبليو 520" (647 وحدة) و"بنز إي 300 4 ماتيك"(613 وحدة) و"فولت إي في"(506 وحدات) و"بنز إيه 220" (466 وحدة).