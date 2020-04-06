الأسهم العالمية تقفز وسط مؤشرات على تباطؤ كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حيث أثار تباطؤ في وفيات فيروس كورونا بفرنسا وإيطاليا الآمال في أن إغلاقات عامة كاسحة ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9 في المئة في الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق يوم الجمعة منخفضاً للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحفية.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية 3.5 و3.4 في المئة على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس الأحد، في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، مدعومة بتباطؤ في وفيات كوفيد-19 وحالات الإصابة الجديدة ببؤر التفشي مثل نيويورك وإيطاليا، في حين أبقت الضبابية المحيطة بإغلاق عام محتمل في طوكيو بعض المستثمرين خارج السوق.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 4.2 في المئة إلى 18576.30 نقطة، أعلى إقفال له في نحو أسبوع، مقتدياً بمكاسب قوية للأسهم الأمريكية.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، «عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ووفياته - ذاك ما يهم السوق حالياً». وتفيد وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيفرض حالة طوارئ ربما غداً الثلاثاء في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، مع تجاوز عدد الإصابات الألف حالة في طوكيو وحدها.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.9 في المئة إلى 1376.30 نقطة، مع ارتفاع جميع مؤشرات قطاعاته الثلاثة والثلاثين.