لمواجهة "كورونا".. ضباط جزائريون يتبرعون براتب شهر

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، عن تبرع ضباط في الجيش، براتب شهر واحد لحملة مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه الخليج 365: "بمساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات فيروس كورونا، ارتأى الضباط العمداء (جنرالات) والضباط السامون (عقداء)، التبرع بشهر من رواتبهم".
وأضاف البيان أن الرواتب "سيتم دفعها في حسابات التضامن المفتوحة لهذا الغرض".
ولم يوضح البيان عدد الضباط المتبرعين، كما لم يقدم تفاصيل أكثر عن حصيلة التبرع المتوقعة من جانبهم.
وسابقا قام كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من الوزراء والنواب بالتبرع براتب شهر لصالح "حملة كورونا".
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت قبل أيام فتح حسابات بريدية وبنكية للراغبين في التبرع لفائدة حملة وطنية لمجابهة تبعات كورونا.
وحتى الأحد، سجلت الجزائر 152 حالة وفاة، و90 حالة شفاء من بين 1320 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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