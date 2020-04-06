في أعلى معدل يومي.. الكويت تسجل 109 إصابة جديدة بكورونا

الكويت/الخليج 365
أعلنت الكويت، الإثنين، تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى معدل إصابات يومي، ليرتفع الإجمالي إلى 665، وفق إحصاءات رسمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في تصريح صحفي، إن عدد المتعافين بلغ 103 من الإجمالي، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.
وأشار إلى أن من بين الحالات الجديدة، 8 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا.
وذكر أن 561 حالة تتلقى الرعاية الطبية منها 20 في العناية المركزة بينها 7 حرجة و13 مستقرة، فيما توفيت حالة واحدة.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
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