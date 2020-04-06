السودان: اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية

الخرطوم/ الخليج 365وزارة العدل السودانية في بيان:

- اتفاق التسوية تضمن تأكيدا صريحا على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أو أعمال إرهاب أخرى

- التسوية جاءت فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية وفي إطار مساعي رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

أعلنت وزارة العدل السودانية، الاثنين، اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير مدمرة أمريكية قبل 20 عاما، لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2000، فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب مدمرة "كول" الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا، في حين أعلن منفذا العملية أنهما ينتميان إلى تنظيم "القاعدة".

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "اكتمل تماما اتفاق التسوية، وبناءً على ذلك، قدم الطرفان (وزارة العدل وأسر الضحايا) عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان".

وأضاف البيان أن ما تقدم "يؤدي إلى إنهاء هذه القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى، وقد تم النص صراحة على هذا التأكيد في اتفاقية التسوية.

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وتابعت أن "هذه التسوية جاءت فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية، وفي إطار الجهود الكلية الحثيثة للحكومة الانتقالية لمعالجة وتسوية دعاوى الإرهاب التاريخية ضد السودان، حتى تتمكن من إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب."

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000.



وفي مارس/آذار 2019، قال رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان غوس بيليراكس، إن "واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في إدعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997.



لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دول راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

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