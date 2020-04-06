سفيرا الكويت وفلسطين لدى تركيا يهنئان "الخليج 365" بمئويتها

إسطنبول / الخليج 365



هنأ سفيرا الكويت وفلسطين لدى تركيا، وكالة الخليج 365، بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسها عام 1920.



جاء ذلك في رسالتين منفصلتين، تلقتهما وكالة الخليج 365، الإثنين، الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الوكالة.



وقال السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي: "باسمي وباسم دولة الكويت يسرني أن أتقدم لإدارة وكالة الخليج 365 وجميع العاملين فيها بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هذه الوكالة العريقة".



وأوضح الزواوي: "لاشك أن وكالة الخليج 365 كانت ومازالت حريصة على نقل الوقائع بشفافية تامة، وعلى نقل الحقائق دون تشويهها أوالسعي إلى منفعة خاصة".



وتابع: "أعتقد أن الميزة الأهم التي جعلت الوكالة تصل اليوم إلى هذه الذكرى المئوية لتأسيسها، هو أداؤها للأعمال بمثل هذه الأخلاقية والكفاءة التي من الصعب أن نراها اليوم في العديد من وكالات الأنباء الأخرى".



ومضى قائلًا: "يعود لوكالة الخليج 365 الفضل بالتغطية المستمرة لأخبار العلاقات والمستجدات مابين البلدين تركيا والكويت بشكل واضح ودقيق وحيادي وموضوعي وسريع".



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وجدد السفير الكويتي تقديم التحية والشكر إلى "طاقم عمل وكالة الخليج 365 في التغطيات اللازمة، هؤلاء الصحفيين (الجنود المجهولين) الذين يعملون في أماكن ليس بوسعنا أن نتواجد فيها خاصة في زمن انتشار فيروس كورونا".



بدوره، هنأ السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، إدارة وكالة الخليج 365 وجميع العاملين فيها بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.



وقال مصطفى: "مائة عام من العطاء والريادة في تقديم المعلومة الأمينة والخبر الصحيح لمتابعيها من كل أنحاء العالم".



وأضاف: "تحولت (الخليج 365) بمرور الزمن إلى واحدة من أهم وكالات الأنباء في العالم، بفضل مصداقيتها وتنوع اللغات التي تنشر فيه موادها الإعلامية".



وتابع: "تمنياتنا للوكالة برئاستها وبكل العاملين فيها مزيدًا من النجاحات، ومزيدًا من الازدهار والتطور، وإلى الأمام دوما".



وتحل الإثنين 6 أبريل/ نيسان 2020، الذكرى المئوية الأولى لتأسيس "وكالة الخليج 365"، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.



وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.