59 شاحنة مساعدات أممية تدخل "إدلب" عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365 دخلت 59 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية أممية، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر ولاية هطاي جنوبي تركيا. وقال مراسل الخليج 365 إن الشاحنات دخلت الاثنين إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو"، في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي. وأوضح، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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