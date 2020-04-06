المغرب.. بدء توزيع مساعدات مالية للأسر المتضررة من تدابير "كورونا"

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365



بدأت الحكومة المغربية، الإثنين، عملية تقديم المساعدات المالية لدعم الأسر المتضررة، من إجراءاتها في مكافحة فيروس "كورونا المستجد" المسمى علميا (كوفيد-19).



ووفق متابعات مراسل الخليج 365، بدأ المواطنون المعنيون بالتوجه إلى مؤسسات بنكية، للحصول على الدعم الحكومي، عقب تلقيهم رسائل نصية على هواتفهم المحمولة.



وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد ، إلى غاية 20 أبريل/ نيسان ، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.



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وحددت وزارة المالية في بيان لها، قيمة المساعدة المالية الشهرية بـ 800 درهم (حوالي 86 دولار) للأسرة الصغيرة، و1000 درهم (حوالي 107 دولار) للأسرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم (129 دولار) للأسرة فوق 4 أفراد.



وأوضح البيان أن العملية ستشمل الأسر التي تستفيد من خدمة "راميد" ( بطاقة تسمح لحاملها الاستفادة من العلاج المجاني) وتعمل في القطاع غير النظامي (مثل الباعة المتجولين)، وأصبحت لا تحصل على دخل يومي إثر الحجر الصحي.



ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات تدريجيا بدءا من الإثنين، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 1113 بينهم 71 حالة وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.