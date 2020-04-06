تحذير من انتشار كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

رام الله / الخليج 365-
حذّرت الجامعة العربية، الإثنين، من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد، بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها الأمين العام أحمد أبو الغيط، إلى روبير مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ونبّهت الجامعة العربية إلى "خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي الوباء في إسرائيل".
وقالت إن الأسرى الفلسطينيين بينهم "عدد كبير من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس كورونا".
كما عابت اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، ما يخالف معايير الإنسانية وقواعد القانون الدولي في حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
ودعت الجامعة العربية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مناشدة إسرائيل لمراجعة مواقفها وسياساتها واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعاتٍ من الأسرى الأكثر عُرضة للخطر، تفادياً لحدوث كارثة إنسانية، حسب المصدر ذاته.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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