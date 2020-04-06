الجيش العراقي يطلق عملية لملاحقة فلول "داعش" في صحراء الأنبار

الأنبار /سليمان القبيسي/الخليج 365



أطلق الجيش العراقي، الاثنين، عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول داعش في صحراء الأنبار الممتدة مع نينوى، بحسب قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي.



وقال المحمدي للأناضول، أن "قطعات الجيش التابعة لعمليات الجزيرة والفرقة السابعة وبمساندة الشرطة والحشد العشائري انطلقت صباح اليوم بعملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش في صحراء الأنبار الممتدة مع محافظة نينوى شمالي محافظة الأنبار".



وأضاف المحمدي، أن "العملية شارك فيها طيران الجيش العراقي بإسناد من طيران التحالف الدولي".



Advertisements

وكان مصدر عسكري عراقي أفاد الأحد، بمقتل أربعة جنود بالجيش في هجوم نفذه داعش على نقطة عسكرية غرب مدينة الرطبة غربي الأنبار.

يذكر أن داعش يهاجم بين الحين والآخر القوات العراقية غربي الأنبار وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر بصفوف قوات الجيش.



وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.