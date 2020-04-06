العراق.. سقوط صواريخ كاتيوشا قرب شركة أمريكية في البصرة

العراق/سليمان القبيسي/الاناضول

قال مصدر عسكري عراقي، الإثنين، إن صواريخ كاتيوشا، سقطت قرب مقر شركة أمريكية بالبصرة جنوبي البلاد.

وأوضح مصدر في الجيش العراقي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "5 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية وهي ناحية قريبة من قضاء الزبير جنوب محافظة البصرة جنوبي العراق".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ حاولت استهداف شركة هاليبرتون الأمريكية التي تعمل في الحقول النفطية، وهو ما أدى الى إلحاق أضرار مادية بمقر الشركة، دون وقوع خسائر بشرية".

وتتعرض مقرات شركات أمريكية وأجنبية عاملة بالنفط في البصرة، بين الحين والآخر إلى قصف بصواريخ ما يؤدي إلى خسائر مادية.

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