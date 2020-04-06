كورونا.. وفاة بالمغرب وإصابات في السعودية وسلطنة عمان

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت كل من سلطنة عمان والسعودية والمغرب صباح الإثنين، إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن الأخير حالة وفاة جديدة.

فقد أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 1113 بينها 71 حالة وفاة، و76 حالة شفاء.

وأفاد الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب (تابع لوزارة الصحة)، بأنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، و92 إصابة جديدة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأضافت: "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت 488 حالة".

فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 331 إصابة بينها حالتا وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إن "61 حالة من إجمالي الإصابات تماثلت للشفاء".

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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