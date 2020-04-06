رؤساء تحرير صحف قطرية: "الخليج 365" عنوانًا للمصداقية والمهنية

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس وكالة الخليج 365 للأنباء، والتي تحل الإثنين 6 أبريل/ نيسان 2020.

الحرمي: مفهوم السبق الخبري لدى الخليج 365 لا يؤثر على المصداقية والتدقيق

المهندي: نجحت في إثبات جدارة ومكانة بين وكالات الأنباء العالمية

حجي: باتت إحدى المصادر الأساسية للأخبار والمعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي

العمادي: أصبحت منافسًا في المصداقية والتدقيق والسرعة للعديد من الوكالات العالمية

أجمع رؤساء ومدراء تحرير صحف قطرية بارزة، على أن الخليج 365، باتت إحدى أهم المصادر الرئيسية لكافة وسائل الإعلام، حيث تعد رافدًا إعلاميًا يجمع بين المهنية والسبق والمصداقية.

وهنأ الإعلاميون القطريون في أحاديث منفصلة، الوكالة، بالذكرى المئوية لتأسيسها، والتي تحل الإثنين 6 أبريل/ نيسان 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لدار "العرب" القطرية، جابر الحرمي، إن الخليج 365 أصبحت واحدة من المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى العالم.

وتابع: "وكالة الخليج 365 للأنباء تجمع بين المهنية والمصداقية وسرعة نقل الخبر (..) مفهوم السبق الخبري لديها لا يؤثر على المصداقية والتدقيق".

وذكر أن "الخليج 365 تملك شبكة قوية من المراسلين والمصورين حول العالم ولها حضور قوي ومميز في مجال الصورة والتدفق الإخباري، ما يعزز من تبوئها مكانة أرفع وحضور أوسع".

وقدم الحرمي التحية للكوادر الإعلامية العاملة في الخليج 365 بمختلف مجالات الصحافة الوكالاتية.

من جانبه هنأ عبد الله غانم البنعلي المهندي، رئيس تحرير صحيفة "الراية" القطرية، وكالة الخليج 365 للأنباء بمرور 100 عام على انطلاقها في 1920.

وقال المهندي إن الخليج 365 نجحت عبر تاريخ طويل حافل بالأحداث والتحديات في إثبات جدارتها ومكانتها بين وكالات الأنباء العالمية، بكفاءة مهنية وسرعة في نقل الأحداث والأخبار بعدة لغات من خلال مكاتبها في أنحاء العالم".

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وأضاف أن "الوكالة تتميز بمواكبتها لتكنولوجيا الاتصالات في إعداد وبث الأخبار والصور بسرعة ومهنية في الوقت ذاته".

وبدوره أوضح رئيس تحرير صحيفة "لوسيل" القطرية، محمد حجي، أن الخليج 365 باتت الوكالة الإقليمية البارزة، كما حجزت موقعًا متقدمًا لها على قائمة أهم الوكالات الإخبارية الدولية بالعالم.

وأكد حجي أن الخليج 365 باتت إحدى أهم وكالات الأنباء التي تعتمد عليها وسائل الإعلام٬ كونها إحدى المصادر الأساسية للأخبار والمعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى تميز وتفرد الخليج 365 في بث الصور الصحفية المرتبطة بأحداث عالمية مهمة.

وقال حجي إن الاحتفال بمئوية الخليج 365 يعد أبرز دليل على التواصل والاستمرارية والعمل الدؤوب على نهج سياسة تحريرية قوية.

فيما قال مدير تحرير جريدة "الوطن" القطرية، فهد العمادي، إن وكالة الخليج 365 للأنباء أصبحت منافسًا في المصداقية والتدقيق والسرعة للعديد من الوكالات الإخبارية العالمية.

ومضى قائلًا: "الخليج 365 استطاعت أن تزاحم بقوة وتثبت حضورها بمهنية وكفاءة عالية".

وتحل الإثنين 6 أبريل/ نيسان 2020، الذكرى المئوية الأولى لتأسيس "وكالة الخليج 365"، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.