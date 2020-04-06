"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 252

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل 15 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 252.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 15 إصابات بفيروس كورونا الإثنين، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 252".
ومن بين مجمل الإصابات، 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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