- 1/2
- 2/2
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، شفاء ثلاثة من لاعبي الفريق الكروي بعد أن تحوّلت نتائج فحوصات فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.
وجاء في بيان النادي الإيطالي: “يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني وبيزيلا وفلاهوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19”.
وشكر فيورنتينا اللاعبين الثلاثة: باتريك كوتروني، والأرجنتيني بيزيلا، والصربي فلاهوفيتش، والكادر الطبي؛ على التزامهم وجهودهم خلال الأيام الماضية.
وكان نادي فيورنتينا قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرًا إلى أن 3 من أفراد الجهاز الفني يعالجون في المستشفى.
يشار إلى أن فيروس كورونا ضرب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم؛ وأبرزهم: الأرجنتيني ديبالا، والفرنسي ماتويدي، وروغاني من يوفنتوس الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.