صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في الرياض؛ مشترطًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، المستخدم النهائي لكبار الشخصيات؛ فيما التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .