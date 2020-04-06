صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

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كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في الرياض؛ مشترطًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، المستخدم النهائي لكبار الشخصيات؛ فيما التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
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