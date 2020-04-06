الشورى يقرّ تعديل نظامي ‏الرهن ‏العقاري‏ والرعاية الصحية النفسية‏

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وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد)، التي عُقدت اليوم (الإثنين)، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.
وأقرّ في نفس الجلسة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة للمناقشة.
وطالب في قرار آخر الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.
وكان رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، قد رفع في مستهل الجلسة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد.
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