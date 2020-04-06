الاتحاد الإماراتي ينهي عقد “إيفان يوفانوفيتش”

أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم عقد إيفان يوفانوفيتش؛ مدرب المنتخب الوطني الأول، وتم توجيه الشكر له ولفريقه عمله على الفترة الماضية التي قضاها مع المنتخب، كما يتمنى اتحاد الكرة التوفيق والنجاح للمدرب في خطواته المقبلة، مشيداً بحسن تعاونه وإخلاصه في عمله.

جاء القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي؛ النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

وكان يوفانوفيتش؛ قد تولى مهام تدريب المنتخب في أواخر شهر ديسمبر الماضي في عقد لمدة ستة أشهر لقيادة المنتخب الوطني في مبارياته المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت من المقرر أن تقام شهري مارس الماضي ويونيو المقبل قبل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يمر بها العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.