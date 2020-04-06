كيف تحسن مظهرك في مكالمة فيديو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك مصمم الأزياء والمخرج توم فورد بعض النصائح البسيطة حول كيفية الظهور بشكل جيد أثناء مكالمة فيديو.



ولجأت الصحفية مورين داود من صحيفة "نيويورك تايمز" إلى المصمم طلبا للمساعدة، حيث كانت تستعد لإجراء مقابلة على "فيس تايم" مع الممثل الكوميدي لاري ديفيد وأرادت أن تبدو جميلة.

وهذا ما نصح به توم فورد الصحفية:

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1. يجب وضع الكمبيوتر المحمول على مجموعة من الكتب بحيث تكون الكاميرا أعلى قليلاً من مستوى العين بالقرب من أعلى الرأس.

2. ثم يجب إمالة الشاشة بحيث تكون الكاميرا على مستوى العين.

3. من الأفضل وضع لمبادير خلف الكمبيوتر لإضاءة الجهة اليمنى أو اليسرى من الوجه ومن المهم أن ينير الجهة الذي تعتبرها الأجمل.

4. يجب أن تكون الطاولة مغطاة بورق أبيض أو مفرش مائدة بيضاء، ولكن يجب ألا تكون مرئية على الشاشة. وهذا ضروري للتوزيع المتناسق للضوء.

5. استعملي كمية أكبر من بودرة الوجه مقارنة بما تستعمليه في الأيام العادية.