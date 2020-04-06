مساعدات عسكرية من الخرطوم إلى جنوب السودان

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استقبل مطار عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، اليوم، الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية المقدمة من حكومة السودان إلى جمهورية جنوب السودان، والتي تأتي في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن سفير السودان بجوبا عادل إبراهيم، قوله إن هذه المساعدات تعتبر الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات العسكرية التي يقدمها السودان للترتيبات الأمنية.

وأضاف إبراهيم، أن السودان يقدم هذه المساعدات لاعتبارات كثيرة على رأسها خصوصية العلاقة بين السودان وجنوب السودان، باعتباره الضامن لتطبيق اتفاقية السلام، وسبق أن تم تسليم المساعدات على دفعتين، وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة.