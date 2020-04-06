استقبل مطار عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، اليوم، الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية المقدمة من حكومة السودان إلى جمهورية جنوب السودان، والتي تأتي في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن سفير السودان بجوبا عادل إبراهيم، قوله إن هذه المساعدات تعتبر الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات العسكرية التي يقدمها السودان للترتيبات الأمنية.
وأضاف إبراهيم، أن السودان يقدم هذه المساعدات لاعتبارات كثيرة على رأسها خصوصية العلاقة بين السودان وجنوب السودان، باعتباره الضامن لتطبيق اتفاقية السلام، وسبق أن تم تسليم المساعدات على دفعتين، وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات عسكرية من الخرطوم إلى جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.