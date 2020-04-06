شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الباكستانيين فى الإمارات يسعون للعودة لبلادهم خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون بدولة الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب فيروس كورونا. وشددت الإمارات القيود تدريجيا لتشمل فرض حظر للتجول وتعليق رحلات الطيران للركاب واتخاذ إجراءات عزل عام في دبي. وسجلت الإمارات 1799 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وعشر حالات وفاة.
وأُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون منذ 31 مارس وأجريت تحاليل الفيروس بالمرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.
وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لرويترز اليوم الاثنين إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية منذ الثالث من أبريل.
وأضاف أن منهم من انتهت إقامته أو فقد وظيفته بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.
وقال المتحدث إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم.
ولم ترد مكاتب الإعلام الحكومي في الإمارات ودبي على الفور على طلب رويترز التعليق.
وعلقت الإمارات جميع رحلات الطيران للركاب الشهر الماضي لكن شركتي طيران الإمارات والاتحاد قالتا قبل أيام إنهما ستستأنفان رحلات لخارج البلاد فقط لجهات محدودة للراغبين في مغادرة البلاد.
ولم تعلن أي من الشركتين عن تسيير رحلات لباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الباكستانيين فى الإمارات يسعون للعودة لبلادهم خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.