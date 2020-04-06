شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة أمريكية فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت اليوم الاثنين قرب موقع شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات النفطية في البصرة بجنوب العراق دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف البيان أنه تم العثور قرب الموقع على قاذفة بها 11 صاروخا معدا للإطلاق وأن قوات الأمن قامت بتفكيكها. Advertisements

وكانت قد قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في مدينة البصرة بجنوب العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، أصابت منطقة البرجسية السكنية ومقرا للعمليات غربي البصرة.