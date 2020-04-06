شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 345 من الرعايا البريطانيين المقيمين فى الإمارات إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" 345 مواطنا بريطانيا مقيما فى الإمارات إلى بلادهم، لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات يوم 24 مارس الماضى، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نسقت مع السفارة البريطانية في الإمارات للعمل على إجلاء المواطنين البريطانيين من دولة الإمارات عبر رحلات تجارية، بما في ذلك خدمة فلاي دبي.

وأعرب سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات باتريك مودي عن بالغ سعادته بوصول 345 بريطانيا إلى المملكة المتحدة، وعودة مواطني الإمارات إلى بلادهم من المملكة المتحدة هذا الأسبوع أيضا، بسبب الجهد الذي قام به فريقا السفارتين بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات. وأكد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، والمنظم الرئيسي لجهود الوزارة لتمكين الأجانب من العودة إلى ديارهم بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية، أن الوزارة تواصل تنظيم تصاريح الرحلات الجوية لإعادة الأجانب مع سعيها في جميع الأوقات للحد من تعطيل حياة المسافرين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، خصصت طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من المملكة المتحدة، يومى 5 و7 أبريل الحالى، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقى العلاج الطبى، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد -19" فى العديد من دول العالم.

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و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم، وأن هناك 22 عملية إجلاء جارية وسيتم الانتهاء منها فى الأيام القادمة، لإعادة حوالى 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن.

و أكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، نحن فخورون بفريقنا، الذى عمل بلا كلل خلال الأسبوع الماضى لمساعدة مواطنى الإمارات على العودة إلى ديارهم.