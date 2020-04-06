شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ665 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الحالات إلى 665.

وقال متحدث وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم إن هناك 561 حالة تتلقى العلاج، 20 منهم بالعناية المركزة، منوها بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 103 حالات.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 103 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الستة المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 99 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تطبيق الحجر المنزلى الإلزامى على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسى واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.