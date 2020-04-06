شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان تعتزم تحويل مبنى معرض أربيل الدولى لمستشفى خاص للمصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط حكومة إقليم كردستان العراق، لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة أربيل، دلوفان محمد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الإثنين- إنه في إطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا " مستقبلاً، يتم التخطيط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفيروس في مبنى "معرض أربيل " بعد تحويله إلى مستشفى، مشيرا إلى أن العمل جاري لتأهيل المعرض لاستيعاب مائتين وخمسين مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " في إقليم "كردستان العراق " بلغ 236 مصاباً ، بينهم 88 تماثلوا للشفاء ، وثلاث وفيات.

من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 4 اشخاص من الفيروس، وما زالت حالتان تتلقيان العلاج بمحافظة الديوانية.

وذكرت دائرة الصحة بماحفظة الديوانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أنه تم سحب 19 نموذجاً لحالات مشتبه بها وارسالها إلى مختبر الصحة العامة بالمحافظة، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية العراقية دخول قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ، فى جميع المحافظات والإدارات المستقلة فى إقليم كردستان.