شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان تعتزم تحويل مبنى معرض أربيل الدولى لمستشفى خاص للمصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط حكومة إقليم كردستان العراق، لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة أربيل، دلوفان محمد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الإثنين- إنه في إطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا " مستقبلاً، يتم التخطيط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفيروس في مبنى "معرض أربيل " بعد تحويله إلى مستشفى، مشيرا إلى أن العمل جاري لتأهيل المعرض لاستيعاب مائتين وخمسين مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " في إقليم "كردستان العراق " بلغ 236 مصاباً ، بينهم 88 تماثلوا للشفاء ، وثلاث وفيات.
من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 4 اشخاص من الفيروس، وما زالت حالتان تتلقيان العلاج بمحافظة الديوانية.
وذكرت دائرة الصحة بماحفظة الديوانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أنه تم سحب 19 نموذجاً لحالات مشتبه بها وارسالها إلى مختبر الصحة العامة بالمحافظة، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية العراقية دخول قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ، فى جميع المحافظات والإدارات المستقلة فى إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء - أنه تقرر إيقاف حركة العجلات والمارة في جميع محافظات إقليم كردستان والإدارات المستقلة لمدة 48 ساعة، كما تم توجيه القوات الأمنية بمحاسبة المخالفين لقرار حظر التجوال".. مضيفة "أنه سيتم منع حركة الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة إذا لم يكونوا في واجباتهم الرسمية، ومنع استخدام هويات وزارة الصحة لكسر قرار حظر التجوال وعلى القوات الأمنية محاسبة المخالفين".
وأكدت "الداخلية العراقية" أنه سيتم إلغاء جميع التصاريح والموافقات السابقة التي منحت من قبل المحافظات والإدارات المستقلة والوحدات الإدارية الحكومية لحركة بعض المواطنين.. مشيرة إلى إغلاق جميع المحال والمخابز وأماكن الخدمات العامة باستثناء الصيدليات، بالإضافة إلى استمرار التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وبين محافظات إقليم كردستان وفقا للتعليمات الصادرة سابقا.
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