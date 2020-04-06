شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى يطالب بإدانة أممية لمجزرة الحوثى بحق سجينات اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات الجريمة التى ارتكبتها ميلشيات الحوثى، مساء الأحد، بقصفها قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 6 معتقلات وإصابة أخريات، وفق العربية.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في بيان له، إنّ الموقع المستهدف لا يمكن أن يكون مجهولا لدى جماعة الحوثي، لافتا إلى أنّ الاستهداف غالبًا تم بنية مسبقة، وبغرض إلحاق أفدح الخسائر في الأرواح والممتلكات، وأشار إلى أن الأمر قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

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وشدد المرصد الأورومتوسطي، على أنّ الهجمات التي تستهدف الفئات الأشد ضعفًا كالنساء داخل الأعيان المدنية تستوجب تحركًا فوريًا لوقفها والتحقيق في ملابساتها، وجلب الجناة إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي ومن خلال الهجوم تثبت مرة أخرى، عدم جدّيتها في وقف إطلاق النار على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، والتي قد تفتك بالسكان حال انتشارها.

وطالب المرصد، البعثة الأممية في اليمن بإدانة الهجوم الدموي، وبذل جهود أكبر في سبيل التوصل لوقف إطلاق نار فوري، وإرغام الأطراف المتحاربة على البدء بحوار لإنهاء الحرب التي عصفت بالبلاد، وأفرزت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.