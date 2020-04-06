شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتى: أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات فى الكويت، وأضاف الغانم –فى تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين– أن التكدس السكاني في بعض المناطق، وترك العمالة الهامشية في الشارع، لا يكون إلا بوجود متواطئ وتاجر إقامات.

وطالب الغانم الحكومة الكويتية بتحميل تجار الاقامات الذين يتاجرون بالبشر، وزر كل ما يحدث من ظلم الآن، وأن تحملهم أيضا تكلفة ايجاد مخيمات أو معسكرات أو حلول بديلة، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم. وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح،أعلن اليوم الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 103 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح -فى بيان صحفي- إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 99 حالة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تطبيق الحجر المنزلى الإلزامى على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسى واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.