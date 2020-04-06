شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 246 بينهم 40 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 246 بينهم 40 طفلا. وقال كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي في رام الله إن تسع حالات جديدة سجلت اليوم بين أفراد عائلتين في قريتي بدو وقطنه شمال غربي القدس.

وتشير أرقام وزارة الصحة أن من بين المصابين ‭‭183‬‬ تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 إضافة إلى 23 حالة فوق 60 عاما.

وقال الشخرة إن هناك أربع حالات من المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية ولكنهم بحالة مستقرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

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ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية حذر نهاية الأسبوع الماضي من أن "الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود".

وأعلنت إسرائيل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 8611 حالة مع تسجيل 51 حالة وفاة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يوم الخميس بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.