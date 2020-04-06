ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2463 حالة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 2463 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، إن الحالات النشطة بلغت 1941 حالة ، مشيرة إلى شفاء 488 حالة .
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، والبعد عن التجمعات والبقاء في المنازل ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.
كانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا بلغ 34 حالة.
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