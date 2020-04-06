أندرويد 10 يضيف 3 مزايا لهاتف نوكيا 7.2

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حصل هاتف نوكيا 7.2 على 3 مزايا جديدة بعد أن أعلنت مجموعة HMD Global إتاحة نظام التشغيل أندرويد 10 للهاتف الذكي.



ويمكّن التحديث الجديد مستخدمي Nokia 7.2 من الحصول على 3 مزايا؛ أولها التحكم بالإيماءات؛ حيث أصبح التحكم في هاتف Nokia الذكي أسهل الآن بفضل التشغيل الأسرع والأكثر سهولة.

أما الميزة الثانية فتتمثل في وضع التركيز، الذي يسمح بحظر التطبيقات التي تشتت الانتباه عندما يتعين على المرء التركيز على الأساسيات.

وأصبح هاتف نوكيا 7.2 يتميز بوضع Family Link، لمساعدة الآباء على وضع القواعد الرقمية الأساسية لجميع أفراد العائلة، وتعد هذه هي الميزة الثالثة والتي يتم من خلالها، على سبيل المثال، تحديد مدة استخدام تطبيق ما، والفترة التي يتم فيها قفل الهاتف الذكي.

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ورغم المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية؛ فقد تمكنت نوكيا الفنلندية من تحقيق صافي أرباح زاد لأكثر من الضعف في الربع الأخير من عام 2019.

وأعلنت الشركة في فبراير/شباط الماضي أن صافي الربح بلغ 563 مليون يورو (619 مليون دولار) في الربع الأخير من 2019، مقارنة بـ203 ملايين يورو في الفترة نفسها من العام السابق له، وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 6.9 مليار يورو.

وقالت نوكيا إنها تواصل الاستثمار في الجيل الخامس، وسط منافسة قوية من منافسين مثل هواوي الصينية وإريكسون السويدية.

وأكدت أن لديها 66 صفقة تجارية تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس و19 شبكة حية.

وبالنسبة لعام 2019 بالكامل، قالت نوكيا إن المبيعات زادت بنسبة 1% على أساس ثبات العملات لتصل إلى 23 مليار يورو، بينما بلغ صافي الربح 18 مليون يورو، على عكس الخسارة التي سجلت في عام 2018 وقدرها 540 مليون يورو للعام بأكمله.