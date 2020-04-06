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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل ترصد التباعد الاجتماعي حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
في محاولة لمواكبة المستجدات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومساعدة السلطات الحكومية في كل دولة في إجراءات المكافحة والوقاية، أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية تقارير عن تحركات المستخدمين توضح مدى التزامهم بالإغلاق أو الحظر أو الإرشادات بعدم التجمهر.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، نشرت الشركة أول أمس تقريرا أوليا باسم "تقارير حركة المجتمع في مواجهة كوفيد-19"، معتمدة على بيانات غير محددة الهوية لأماكن المستخدمين من خلال هواتفهم لرسم مخططات لاتجاهات حركتهم.
وذكرت جوجل أن هذه التقارير يمكن أن تقدم "رؤية للتغيير الناتج عن قرارات العمل في المنزل والبقاء في المسكن، وغير ذلك من السياسات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس".
وتابعت "هذه التقارير توضح شكل الحركة في متاجر التجزئة وأماكن الترفيه، مثل المطاعم ومراكز التسوق، إلى جانب أماكن مثل مراكز الترانزيت والمناطق السكنية".
وتغطي التقارير بشكل أولي 131 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات الأمريكية الخمسين، ولكن جوجل قالت إنها تعتزم إضافة المزيد من الدول والمناطق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت جوجل إلى أن هذه التقارير يتم إعدادها من خلال "مجموعات بيانات مجمعة ومجهولة المصدر" يتم الحصول عليها من الأشخاص الذين يضبطون خيار "لوكيشن هيستوري" (متابعة الحركة) على وضع التفعيل في هواتفهم.
وأضافت أن الأصل في هذه الخاصية هو وضع الإغلاق.
وقالت الشركة إن هذه التقارير والبيانات بدون أي معلومات شخصية عن المستخدمين، مثل هوية المستخدم أو قوائم الاتصال على هاتفه أو حركته الشخصية.
وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه التقارير ستكون متاحة للسلطات الصحية لفترة محدودة من الوقت لحين الانتهاء من مواجهة وباء كورونا.
وأشارت إلى أن التقارير ستوضح اتجاهات الحركة على مدى عدة أسابيع، حيث إن أحدث تقرير يرصد الحركة خلال فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة مضت.
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